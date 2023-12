Relato de uma rendição

Ainda antes do terramoto que mudou a vida política portuguesa, Luís Montenegro anunciou, em setembro, que, ao contrário do que tinha sido a sua posição anterior, o PSD passara a defender o pagamento integral do tempo de serviço dos professores, faseado por cinco anos. Fê-lo sem saber exatamente o custo da medida, mas estimou-o em “250 a 300 milhões de euros”. Já em novembro, no congresso do PSD, como todos estarão recordados, garantiu que, no Governo, iria “aumentar, de acordo com a lei, as pensões de uma forma geral, mas […] também, de forma gradual e até ao final da legislatura, colocar a referência do complemento solidário para idosos nos 820 euros”.

