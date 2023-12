Selecção feminina de Portugal perde e baixa à Liga B das Nações

A selecção femimina de Portugal perdeu nesta terça-feira por 1-0 com a França e falhou assim a permanência na Liga A da Liga das Nações de futebol, em jogo disputado em Leiria.

Num jogo em que precisava de vencer para manter intactas as aspirações de permanência, além de beneficiar de um triunfo da Áustria sobre a Noruega, que veio a suceder, a selecção lusa não conseguiu transformar em golo as inúmeras oportunidades criadas ao longo da partida, num jogo em que a formação contrária acabou por marcar já aos 90+3 minutos, através de Geyoro.

Com este resultado, Portugal fechou o Grupo 2 na quarta e última posição, com três pontos, baixando à Liga B, numa "poule" ganha pela França, com 16 pontos, tendo a Áustria ficado no segundo posto, com 10, e a Noruega no terceiro, com cinco.