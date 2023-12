Prestianni, mais um extremo a caminho do Benfica

O Benfica está prestes a contratar o extremo argentino Gianluca Prestianni. Actualmente com 17 anos e a jogar no Vélez Sarsfield, Prestianni chegará à Luz em Janeiro do próximo ano. A confirmação foi feita pelo presidente do clube argentino, Fabian Berlanda.

Contactado pelo jornal A Bola, o dirigente do Vélez Sarsfield ​confirmou que o emblema argentino já estava a "trocar documentos" com o Benfica para concretizar o negócio e que envolverá a compra por cerca de nove milhões de euros pelos "encarnados" de 85% do passe do jogador. Segundo A Bola, o Benfica poderá ainda ter que pagar mais dois milhões por objectivos para ficar com o futebolista até 2028.

Segundo Fabian Berlanda, o negócio não foi anunciado "porque há questões legais a ser ultrapassadas", nomeadamente a idade de Prestianni, 17 anos. "Ele ainda é menor", referiu o dirigente, pelo que só poderá assinar um contrato com os actuais campeões nacionais de futebol no dia 31 de Janeiro de 2024, data em que atinge a maioridade.