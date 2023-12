Carlos Carvalhal é o novo treinador do Olympiacos

Carlos Carvalhal, de 58 anos, é o novo treinador do Olympiacos, anunciou nesta terça-feira o quarto classificado da Liga grega de futebol. O português regressa ao banco depois da experiência no Celta de Vigo (2022/23).

O técnico volta à Grécia, onde treinou o Asteras Tripolis em 2008/09, para orientar o quarto classificado do campeonato, que demitiu o espanhol Diego Martínez na sequência do empate a duas bolas no terreno do Volos, no domingo.

O clube do Pireu é quarto, com 28 pontos, a três do líder Panathinaikos, e na Liga Europa já não tem hipóteses de passar a fase de grupos, jogando a continuidade na Europa via Liga Conferência, com a última jornada decisiva ante o Backa Topola, no Grupo A, em que tem quatro pontos no terceiro lugar, contra um dos sérvios.

No plantel do clube, terceiro classificado em 2022/23, jogam os portugueses João Carvalho e Daniel Podence.

O técnico natural de Braga volta ao activo após manter o Celta na primeira divisão espanhola, numa carreira que conta com uma Taça de Portugal, em 2020/21 com o Sporting de Braga, e uma Taça da Liga, em 2007/08 pelo Vitória de Setúbal, como principais troféus.

O antigo futebolista orientou o Leixões, o Rio Ave, o Belenenses e o Sporting, entre outros, e no estrangeiro passou pelo Sheffield Wednesday e Swansea, em Inglaterra, pelo Besiktas e o Istambul BB, na Turquia, e pelos Emirados Árabes Unidos, como técnico do Al Wahda e, antes, como coordenador técnico do Al Ahli.

O Olympiacos anunciou também a contratação do português Pedro Alves para o cargo de director desportivo, depois de desempenhar idênticas funções no Estoril entre 2018 e Julho passado.