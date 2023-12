Sindicato exige acesso ao relatório do grupo de reflexão da Casa da Música

O Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos – Cena-STE exigiu esta terça-feira ao ministro da Cultura e ao presidente do Conselho de Fundadores da Casa da Música a divulgação do relatório do grupo de reflexão da Casa da Música, após vários pedidos para dele tomar conhecimento. O sindicato teme as consequências que as potenciais mudanças estatutárias na instituição portuense possam ter para os trabalhadores da Casa da Música.

