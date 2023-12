Circo de Ideias lança livros com as várias cores e nuances da arquitectura portuguesa

Cumplicidades, de Nuno Grande, sobre as obras de Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura, é o novo título da colecção, com lançamento esta terça-feira no Porto, na Casa das Artes.

O que primeiro chama a atenção é o objecto livro: o tamanho quase de bolso, as capas em tela maleável, impermeável e de uma única cor; o título também com uma só palavra desenhada (mesmo que obrigue à partição em duas linhas), depois declinada num subtítulo descritivo; um limite uniformizado de páginas, 192; a opção didáctica do texto corrido, deixando as imagens para o fim a acompanhar um índice remissivo que faz o mapeamento dos escritos escolhidos, além da biografia do autor.