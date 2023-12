PÚBLICO celebra Dia da Literacia Mediática com entrega de prémios a jornais escolares e debates

As iniciativas do PÚBLICO visam premiar os projectos vencedores do Concurso Nacional de Jornais Escolares e debater a responsabilidade social e “o papel da informação jornalística” para a cidadania.

O Dia da Literacia Mediática no PÚBLICO está de volta e será celebrado esta terça-feira com duas conferências: o PÚBLICO na Escola e PSuperior. A primeira tem início às 10h30 e a segunda às 15h.

A sessão de abertura da conferência PÚBLICO na Escola ficará a cargo do director do jornal, David Pontes, seguido das intervenções de Bárbara Simões e Luísa Gonçalves, ambas coordenadoras da iniciativa, que visa "contribuir para uma relação mais próxima entre a actualidade mediática e a escola". Por volta das 11h, será realizada a entrega dos prémios aos 11 projectos vencedores do Concurso Nacional de Jornais Escolares: os melhores jornais de escola e agrupamento, a melhor reportagem, o melhor design gráfico, o melhor trabalho de ciência, o melhor trabalho de cultura, o Prémio 25 de Abril - Melhor Trabalho sobre Liberdade e ainda um prémio incentivo.

No final da entrega de prémios, haverá ainda uma conversa com o almirante Martins Guerreiro a propósito do Prémio 25 de Abril. A conferência, que terá transmissão em directo, termina com a intervenção do ministro da Educação, João Costa.

O PSuperior também está de regresso com uma nova edição, que conta com "a colaboração das instituições de ensino superior e associações de estudantes". A conferência, que também poderá ser acompanhada em directo, terá início às 15h15 com os discursos do director do PÚBLICO, Maria José Fernandes, do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, e Paulo Jorge Ferreira, do Conselho de Reitores de Universidades Portuguesas.

O primeiro debate, cujo mote é "O PSuperior e a Responsabilidade Social" vai contar com a participação de Mário São Vincente, director de Relações Institucionais e Responsabilidade Social da Fidelidade, Vasco Teixeira, CEO da Porto Editora, Francisca Buccellato, Head of Brand, Communications & CSR da NTT DATA Portugal, Lucinda Lopes, vice-presidente do Conselho de Administração da Fundação INATEL, Maria do Céu Ramos, vogal do Conselho Executivo da Fundação Eugénio de Almeida, e Tomás Neves de Almeida, assinante do PSuperior. A moderação ficará a cargo de David Pontes.

Por volta das 16h15, haverá um segundo debate, moderado por Andreia Sanches, directora-adjunta do jornal, onde será discutido "o papel da informação jornalística" na formação para a cidadania. Os participantes serão Ana Rocha de Paiva, gestora de Programas de Inovação e Desenvolvimento para os Media em EMEA, na Google, Alberto Rui Pereira, CEO IPG Mediabrands Portugal, Carlos Eugénio, director-geral da Visapress e Tiago Rosário, presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Comunicação Social. A conferência termina com uma intervenção de Cristina Soares, do Conselho de Administração do jornal.