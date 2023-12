Tens “rizz”? É a palavra do ano para a Oxford University Press

Rizz é gíria para charme, estilo ou atractividade. O conceito está ainda associado à capacidade de atrair alguém de forma romântica ou sexual. Para a Oxford University Press, rizz é também a Palavra do Ano.

A palavra de 2023 começou a ganhar popularidade quando o actor Tom Holland, conhecido por interpretar Peter Parker nos filmes mais recentes do universo do Homem-Aranha, disse ao Buzzfeed, em Junho, não ter qualquer rizz. A declaração fez com que a palavra se propagasse nas redes sociais, em memes e comentários. Começou a ser de tal forma popular que o uso do termo online aumentou cerca de 15 vezes em relação a 2022.

Rizz surge como uma abreviação da palavra charisma (carisma, em português) e foi detectado, pela primeira vez, em 2022. O conceito foi etimologicamente formado tal como as palavras fridge (frigorífico, em português) ou flu (gripe), que derivam dos nomes refrigerator e influenza, respectivamente.

Em declarações ao The New York Times, o presidente da Oxford Languages, Casper Grathwohl, explicou que a palavra deste ano reflecte o poder que as redes sociais têm na evolução da linguagem. Para Grathwohl, o termo é popular, especialmente entre a geração Z, porque também é um conceito divertido: “Quando é pronunciado, há um pouco de alegria que surge com a palavra”.

Em Novembro, a Oxford University Press reuniu um conjunto de oito palavras e frases que reflectiam “o ambiente, o espírito e as preocupações de 2023”, tal como partilhou a instituição.

Além de rizz, os termos que estavam a concorrer para Palavra do Ano eram: swiftie (fã entusiasta da Taylor Swift, em português), de-influencing (prática de encorajar as pessoas a serem menos consumistas, principalmente nas redes sociais), beige flag (característica ou hábito peculiar de um parceiro ou possível parceiro), heat dome (domo de calor), prompt (instrução cedida a um programa de Inteligência Artificial que determina os conteúdos produzidos), parassocial (“relação não-recíproca entre um espectador, fã ou seguidor e uma figura conhecida, na qual o fã começa a sentir que conhece a celebridade como um amigo”) e situationship (relação romântica ou sexual que não está formalizada).

Texto editado por Renata Monteiro