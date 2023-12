Referendo na Venezuela sobre território da Guiana “aprovado com 95% dos votos”

A comissão de eleições venezuelana anunciou que o referendo de domingo sobre a disputa territorial entre a Venezuela e a Guiana, em que o Governo de Nicolás Maduro reivindica o controlo sobre dois terços do país vizinho, teve o apoio de pelo menos 95% dos votantes.

Numa mensagem publicada na rede social X (o antigo Twitter) na madrugada desta segunda-feira (hora portuguesa, noite de domingo na Venezuela), Maduro congratulou-se com "uma grande jornada eleitoral histórica, coroada com uma vitória esplendorosa, em cinco respostas contundentes, em que o nobre povo reafirma que a Guiana Essequiba é da Venezuela".

"Sim à paz, sim ao respeito pela soberania, sim ao diálogo, sim à nossa luta histórica e sim à pátria independente", declarou o Presidente venezuelano após o anúncio do resultado.

Em causa está o controlo sobre a região de Essequibo, que corresponde a cerca de dois terços do território da Guiana, a oeste do rio com o mesmo nome. Trata-se de uma região com uma área de 160 mil quilómetros quadrados (equivalente à área total da Tunísia, por exemplo), que é praticamente toda ocupada por selva, apenas com algumas localidades mais populosas na costa.

Em 1899, um tribunal arbitral em Paris decidiu que o território pertencia à Guiana Britânica, então uma colónia britânica. Em meados da década de 1960, a Venezuela e o Reino Unido chegaram a acordo para uma revisão da decisão de 1899, mas esse passo nunca chegou a ser concretizado devido à independência da Guiana, em 1966.

As reivindicações da Venezuela ressurgiram na última década, depois de terem sido descobertas vastas reservas de petróleo ao largo da costa, em 2015.

O achado, que está a ser explorado pela petrolífera norte-americana ExxonMobil, fez da Guiana um país extremamente rico. A pequena economia local já está a usufruir da riqueza proporcionada pela exploração petrolífera: entre 2021 e 2022, o PIB subiu 63%, de acordo com o Banco Mundial.

A realização de um referendo, nesta altura, estará também relacionada com o calendário eleitoral na Venezuela. Maduro, que vai a eleições em 2024, está a ser pressionado internacionalmente a autorizar a candidatura da principal candidata da oposição, María Corina Machado, e a recuperação da disputa territorial com a Guiana pode exaltar o patriotismo venezuelano.

Não é claro o que o Presidente da Venezuela pretende fazer com os resultados do referendo de domingo, e qualquer acção militar venezuelana contará com a oposição dos Estados Unidos, que já prometeram apoio à Guiana; além disso, a alteração da situação vigente poderá levar os EUA a suspenderem um levantamento progressivo das sanções à Venezuela.