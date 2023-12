Oito distritos sob aviso amarelo devido a previsão de chuva forte

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) pôs este domingo, 3 de Dezembro, oito distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à forte precipitação que se poderá fazer sentir a partir do fim da tarde e início da noite.

Os distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Porto e Aveiro estão sob aviso amarelo a partir das 18h e até às 00h de segunda-feira, devido a "chuva forte" que passará a "aguaceiros", avisa o IPMA na sua página.

Para os distritos de Viseu, Coimbra e Leiria, foi emitido o mesmo alerta, mas que só vigora a partir das 21h deste domingo, estendendo-se até às 3h de segunda-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

Além da chuva forte esperada a partir da tarde para aqueles distritos, a previsão no país aponta para vento forte no litoral Norte e Centro e nas terras altas a partir da tarde. As temperaturas máximas deverão oscilar entre os 5 graus Celsius (na Guarda) e os 17 (em Setúbal), ao passo que as mínimas vão andar entre os -3 (em Bragança) e os 8 (em Aveiro).