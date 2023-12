Metsola elogia liderança de Montenegro no dia em que PSD recolheu ideias para programa eleitoral

Na reunião do Conselho Estratégico Nacional do PSD, responsável por preparar propostas políticas para o partido, estiveram o líder do partido e a presidente do Parlamento Europeu.

No dia em que o PSD recebeu os contributos do Conselho Estratégico Nacional (CEN) para o programa eleitoral que apresentará a propósito das eleições legislativas, Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, elogiou a liderança de Luís Montenegro. O presidente do PSD, que defende que o seu partido está “mais preparado que qualquer outro” para governar, atacou a “geringonça” e disse que, quando for primeiro-ministro, apresentará um Orçamento do Estado suplementar em que estarão incluídas as propostas do CEN e também as prioridades apresentadas pelo PSD para o orçamento do próximo ano.