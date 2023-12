Vladimiro Feliz suspende mandato de vereador na Câmara do Porto por incompatibilidade com vida profissional

O vereador do PSD na Câmara do Porto disse que assumiria a função enquanto não prejudicasse a sua vida profissional, que implica “ausências regulares do Porto”.

O vereador do PSD na Câmara Municipal do Porto, Vladimiro Feliz, irá suspender o seu mandato. O anúncio foi feito na passada quinta-feira, num plenário de militantes sociais-democratas. Na base da decisão está a dificuldade em conciliar a carreira profissional e política, adianta o próprio ao PÚBLICO.

Durante a campanha para as eleições autárquicas, em 2021, Vladimiro Feliz comprometeu-se a fazer um balanço da sua actividade caso viesse a desempenhar funções. Volvidos dois anos, no seguimento desse balanço e após assumir a função de vereador sem pelouro, o social-democrata decidiu afastar-se e suspender o mandato.

“Tendo-se intensificado, ainda mais, a minha vida profissional, com necessidade de ausências regulares do Porto, e não tendo ainda o dom da ubiquidade, não me é possível, do ponto de vista físico e geográfico, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Por isso tomei a decisão de suspender o mandato”, partilha o social-democrata com o PÚBLICO.

Actualmente, Vladimiro Feliz é responsável pela unidade de Smart & Sustainable Living do Centro de Engenharia e Desenvolvimento (CEiiA), algo que revelou ser incompatível com a sua vida política. Como “referi várias vezes na campanha [em 2021] assumiria a minha função de vereador enquanto a mesma não prejudicasse a minha vida profissional”, acrescenta.

Vladimiro Feliz foi vice-presidente da Câmara do Porto entre 2006 e 2013 e assumiu a função de vereador sem pelouro em 2021, após chegar a um entendimento com o independente Rui Moreira, que não obteve maioria absoluta nas eleições autárquicas. O então cabeça de lista do PSD foi, assim, um dos responsáveis pelo acordo estabelecido entre o movimento de Rui Moreira e o PSD para que o executivo camarário fosse viabilizado.

O anúncio foi feito pelo social-democrata na passada quinta-feira, num plenário onde estavam reunidos militantes do PSD. Vladimiro Feliz será substituído por Mariana Macedo, a terceira na lista de candidatos à autarquia nas eleições de 2021, no entanto a suspensão do mandato terá ainda de ser discutida em reunião de câmara, o que ainda não aconteceu.

Seja como for, apesar de Vladimiro Feliz pretender suspender o mandato de vereador por um ano, não é esperado que retome funções na vereação portuense, até porque as próximas eleições autárquicas serão já em 2025. Este é também o último mandato de Rui Moreira na Câmara do Porto.