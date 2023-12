Os comentadores famosos acertam menos do que um chimpanzé

Quem vai ganhar as próximas eleições presidenciais russas? Esta não parece muito difícil, pois não? Se lhe fosse pedido para apostar, o que diria? Que Vladimir Putin irá ganhar com 100% de certeza? Com 98%? Com 70%? Vamos então dar um salto a Março de 2024 e supor que Putin ganhou realmente as eleições. Se apostou 100%, parabéns! Tem a pontuação máxima. Se arriscou 70% ganhou na mesma, mas a sua pontuação é mais baixa. Considere agora que, inesperadamente, Putin, afinal, nem sequer concorre. Se estava 100% certo de que o actual Presidente da Federação Russa iria ganhar, recebe a penalização máxima. Se apostou 70% é penalizado, mas não tanto. Este resultado matemático, que mede a precisão de previsões probabilísticas, é chamado índice de Brier.

