Pelo menos 13 mortos em incêndio em albergue ilegal no Cazaquistão

Pelo menos 13 pessoas morreram esta quinta-feira num incêndio num albergue juvenil ilegal em Almaty, a maior cidade do Cazaquistão, anunciou o departamento de situações de emergência da antiga capital do país.

“De acordo com as informações iniciais, há 13 mortos. As suas identidades estão a ser verificadas”, afirmou a administração regional, em comunicado. Entre as vítimas estavam dois cidadãos russos, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Os bombeiros levaram quase uma hora para apagar as chamas, que terão começado na cave do edifício de três andares. As vítimas morreram devido a inalação de fumo.

Segundo a Câmara Municipal de Almaty, o albergue funcionava clandestinamente há um mês e meio, sendo o local supostamente utilizado como loja.

“Nenhuma autorização” para a transformação de uma loja em albergue foi emitida pela cidade de Almaty, segundo Câmara Municipal, num comunicado citado pelos meios de comunicação locais.

Segundo informações iniciais das autoridades locais, 72 pessoas estavam no edifício e 59 pessoas saíram do local por conta própria.