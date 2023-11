Morreu Elliott Erwitt, o fotógrafo que nos pôs a rir e a chorar ao mesmo tempo

Timothy Fadek/Corbis via Getty Images

É difícil não nos termos cruzado com uma fotografia de Elliott Erwitt nalgum momento. E também é difícil, depois desse momento, não nos recordamos dessas imagens uma e outra vez, mesmo que de maneira subliminar. Elliott Erwitt, um dos grandes nomes da fotografia do século XX e membro da cooperativa Magnum desde 1953, morreu hoje aos 95 anos, avança a revista online especializada em fotografia Blind, que cita o genro do artista, o também fotógrafo Rick Smolan.

Construída ao longo de mais de 70 anos, a obra de Erwitt andou sempre perto do humor, um caminho que nos levava para assuntos sérios, uma estratégia para nos pôr a pensar. “Diria que o mais importante numa fotografia é despertar emoções, fazer as pessoas rir ou chorar, ou as duas coisas ao mesmo tempo”, disse Erwitt, citado pelo site da exposição retrospectiva que pode ser vista actualmente em Lyon, França, até ao dia 17 de Março de 2024.

“Aos 95 anos, foi uma boa caminhada e, embora eu saiba que ele era incrivelmente modesto, espero que se orgulhe do impacto que teve durante tantas décadas em tantas vidas — quando pensamos em todos os fotógrafos que ele inspirou, é impressionante”, disse Smolan num depoimento à Blind.