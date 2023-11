Último orçamento aprovado pela maioria do PS, com Costa emocionado

Foi aprovado esta quarta-feira em votação final global o Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), o último da era António Costa, apenas com o voto a favor da maioria absoluta do PS, como aconteceu nos últimos anos. O Livre e o PAN abstiveram-se e o resto da oposição votou contra.

Antes de Augusto Santos Silva anunciar a aprovação do orçamento, a bancada socialista levantou-se num longo aplauso, enquanto os deputados do Chega acenam na sua direcção, embora o gesto tenha sido primeiro feito pelo liberal Bernardo Blanco. Entretanto, na bancada do Governo, o primeiro-ministro cumprimenta os ministros mais próximos: Ana Catarina Mendes, Mariana Vieira da Silva e Fernando Medina, com largos sorrisos.