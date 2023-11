IPDJ contratou serviços de engenharia a filho de ex-deputado do PS que não era engenheiro

Negócio de 926 mil euros para testes à covid-19 na mira da PJ. No centro das suspeitas está um deputado do PS, João Paulo Rebelo, que na altura dos factos era secretário de Estado do Desporto.

O Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) contratou em Março de 2019 para prestar serviços de engenharia no âmbito do Programa de Reabilitação de Infra-estruturas Desportivas o filho do antigo deputado socialista e ex-presidente da Federação Distrital de Viseu do PS, José Junqueiro, que não era então engenheiro. Agora, mais de quatro anos passados, L. Junqueiro aparece inscrito na Ordem dos Engenheiros como engenheiro civil estagiário.