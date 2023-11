PS aprova sozinho último Orçamento da era Costa. Está aberta a campanha eleitoral

Só PAN e Livre se abstiveram no OE 2024, depois de um debate em que o Governo foi o alvo da esquerda e da direita. Medina foi o defensor do legado socialista dos últimos oito anos.

Sem surpresa, foi aprovado em votação final global o Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), o último da era Costa, apenas com o voto a favor da maioria absoluta do PS, como aconteceu nos últimos anos. O Livre e o PAN abstiveram-se, ao passo que toda a restante oposição se levantou para votar contra – o liberal Bernardo Blanco e deputados do Chega até acenaram, em jeito de “adeus”, para a bancada socialista.