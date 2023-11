Há 5500 euros para as três melhores teses de Economia do Porto

A Câmara Municipal do Porto está à procura de teses académicas ou trabalhos de investigação que tragam novas ideias e perspectivas para a economia da cidade. Como é já hábito, a 3.ª edição do Prémio Economia do Porto vai distinguir três trabalhos.

Num total de 5500 euros, os valores do pódio serão distribuídos da seguinte forma: o primeiro prémio será de três mil euros, o segundo de 1500 euros e o terceiro de mil euros. Os trabalhos podem ser em português ou inglês, mas têm de ter sido publicados ou defendidos entre 30 de Novembro de 2020 e 30 de Novembro de 2023.

Já é a terceira edição de um prémio que “reconhece e incentiva a investigação da economia local e regional”, servindo de “palco” para quem trabalhe “atracção de investimento, retenção de talentos, competitividade, redes de conhecimento e inovação, empreendedorismo e diplomacia económica”, como se lê no site da câmara.

Na primeira edição, em 2021, o vencedor foi Rui Azevedo, estudante de Gestão Internacional na Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP). O trabalho debruçava-se sobre “a necessidade de uma boa gestão de atracção, facilitação e incorporação de talento internacional na cidade”, partindo de dois projectos municipais, o Porto. for talent e o Study in Porto. Já no ano passado, a vencedora foi Marta Sousa Brenha. A também estudante na FEP, na área de Economia, trabalhou o conceito de “cidades inteligentes sustentáveis”, partindo do estudo de caso de 278 municípios portugueses.

Tal como nas edições anteriores, prevê-se a realização de uma cerimónia pública para a entrega dos prémios, a acontecer em 2024.

O regulamento deste projecto municipal pode ser consultado no site da câmara, onde devem também ser submetidas as candidaturas, através de um formulário online.