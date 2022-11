Há 5500 euros para as melhores teses de Economia (do Porto)

A melhor tese ou investigação publicada recebe 3300 euros. As candidaturas estão abertas até 30 de Novembro.

A Câmara do Porto está à procura de teses académicas ou trabalhos de investigação que tragam ideias para a economia da cidade. Isto é, esclarece o município em comunicado: “estratégias de desenvolvimento económico, atracção de investimento, atracção e manutenção de talento, competitividade, redes de conhecimento e inovação, empreendedorismo ou diplomacia económica”.

Num total de 5500 euros, o primeiro prémio é de 3300 euros, o segundo é de 1500 euros e o terceiro é de mil euros.

“O objectivo é incentivar a investigação da economia local e regional, criando um palco para novas perspectivas, onde alunos e investigadores possam apresentar a sua visão da economia do Porto, por um novo ângulo”, lê-se, no site da câmara.

A dissertação de mestrado de Rui Azevedo, estudante de Gestão Internacional na Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP), foi a vencedora da primeira edição. O trabalho debruçava-se sobre “a necessidade de uma boa gestão de atracção, facilitação e incorporação de talento internacional na cidade” e analisou dois projectos municipais, o Porto. for talent e o Study in Porto.

Na segunda edição do Prémio Economia do Porto são elegíveis trabalhos em português ou inglês publicados entre 30 de Novembro de 2019 e 30 de Novembro de 2022, a data limite para as candidaturas.

O regulamento pode ser consultado no site da câmara, onde devem também ser submetidas as candidaturas, através de um formulário online.