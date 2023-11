Influente grupo conservador apoia Nikki Haley contra Trump nas primárias republicanas

A menos de sete semanas da primeira votação nas eleições primárias do Partido Republicano, a luta pelo lugar de principal adversário interno de Donald Trump parece começar a favorecer Nikki Haley em prejuízo de Ron DeSantis — um popular governador da Florida que chegou a ser visto, no início do ano, como o único candidato capaz de anular o favoritismo do ex-Presidente dos Estados Unidos da América.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt