Hamas anuncia morte do refém israelita mais jovem, de 10 meses, do irmão e da mãe

As imagens deram a volta ao mundo a 7 de Outubro: Shiri Bibas, uma mãe de 32 anos, a ser levada para Gaza por homens armados do Hamas com os dois filhos ruivos nos braços — Ariel, de quatro anos, e Kfir, um bebé de 10 meses que se tornou no mais jovem dos mais de 200 reféns levados de Israel pelo grupo armado. Quase dois meses depois, e depois de vários dias de exigências de libertação da família, o Hamas anunciou esta quarta-feira que Shiri e os dois filhos não vão regressar a casa: terrão morrido na sequência de um bombardeamento israelita, alega o grupo.

No início das tréguas humanitárias que permitiram a libertação de reféns israelitas tomados pelo Hamas, em troca por prisioneiros palestinianos detidos em Israel, a família Bibas veio a público expressar a estranheza por nem a mulher de 32 anos, nem os filhos constarem das listas de israelitas libertados na Faixa de Gaza. Esta quarta-feira, ainda antes da libertação de outras duas mulheres, uma mãe e uma filha, o Hamas veio anunciar a morte de Shiri, Ariel e Kfir. Nada disse sobre Yarden Bibas, o pai das crianças, que também foi raptado a 7 de Outubro.

Shiri Bibas com Kfir Ariel Bibas Fotogaleria Shiri Bibas com Kfir

As Forças de Defesa de Israel afirmam em comunicado que vão investigar as alegações "cruéis e desumanas" do Hamas de que os três israelitas terão morrido em resultado da sua acção militar. "Falámos com a família Bibas após as alegações recentes e estamos com eles neste momento difícil", declararam as forças armadas, que afirmaram contudo que Israel considera o Hamas "totalmente responsável pela segurança de todos os reféns na Faixa de Gaza".

"As acções do Hamas continuam a colocar em perigo os reféns, que incluem nove crianças [no momento em que o comunicado foi emitido]. O Hamas deve libertar imediatamente os nossos reféns", afirmam as forças armadas israelitas.

O Governo israelita sublinha que "não há confirmação" até ao momento da morte da mulher e dos seus dois filhos.

Entretanto, os familiares de Shiri, Kfir, Ariel e Yarden já reagiram às declarações do Hamas através do Fórum das Famílias de Reféns e Desaparecidos, pedindo privacidade: "A nossa família tomou conhecimento das últimas alegações do Hamas. Estamos a aguardar que a informação seja confirmada e, esperançosamente, refutada pelas autoridades militares. Agradecemos ao povo de Israel pelo seu caloroso apoio, mas solicitamos gentilmente privacidade durante este momento difícil"​.

Na terça-feira, as forças israelitas admitiram a possibilidade de a família Bibas ter sido entregue pelo Hamas a outro grupo palestiniano, o que tornaria ainda mais difícil a recuperação dos reféns. Na sequência dessas declarações, a irmã de Yarden, Ofri Bibas Levy, e um primo, Eylon Keshet, deram uma conferência de imprensa a exigir a libertação "imediata" dos quatro familiares. "Estes últimos dias, desde o início do cessar-fogo, foram insuportavelmente difíceis para nós", admitiram: "O tempo é crítico. Qualquer dia em cativeiro representa um grande risco para as suas vidas e pode causar danos irreversíveis aos seus corpos e mentes".

O Hamas libertou 36 crianças e menores nos últimos dias. Mantém-se em cativeiro dois adolescentes, e aguarda-se confirmação do paradeiro das duas crianças da família Bibas, que o grupo palestiniano dá como mortas.