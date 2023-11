Comunidade, resistência e intimidade no 2024 do Teatro Municipal do Porto

Programação do primeiro semestre do ano, apresentada esta quarta-feira, é a primeira com as impressões digitais (sobretudo) da nova dupla de directores artísticos, Cristina Planas Leitão e Drew Klein.

Miet Warlop, Marco Martins, o colectivo Aurora Negra, o Ballet de Lorraine, Marlene Monteiro Freitas, Dan Daw, o Teatro Experimental do Porto (em nova colaboração com o Teatro La María, do Chile), a Companhia Nacional de Bailado e o colectivo (La) Horde, à frente do Ballet National de Marseille, estão entre os destaques do Teatro Municipal do Porto (TMP) para o primeiro semestre de 2024. A programação, que inclui 11 estreias absolutas e oito estreias nacionais, foi apresentadas esta quarta-feira, no Teatro Rivoli, por Cristina Planas Leitão e Drew Klein, a dupla de directores artísticos do TMP.