Parlamento prepara-se para demissão do Governo nos próximos dias

Propostas de lei agendadas para quinta-feira foram retiradas pelo Governo e substituídas por projectos do PS para evitar que caduquem com a oficialização da demissão do executivo.

A Assembleia da República prepara-se para a oficialização da demissão do Governo e já deixou de ter agendadas três propostas de lei para esta quinta-feira. O Presidente da República disse que publicaria o decreto de demissão nos “inícios de Dezembro”, mas o PS parece recear que seja já na quarta ou na quinta-feira, após a votação final global do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

Já depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter anunciado que só formalizaria a demissão do Governo após o OE2024, a conferência de líderes de 14 de Novembro agendou para esta quinta-feira três propostas de lei do Governo: uma sobre o cartão do cidadão, outra sobre regimes de garantias de ex-governantes e uma terceira que é uma transposição de uma directiva europeia sobre combate à fraude no IVA. Caso o Presidente assine o decreto de demissão do Governo na quarta ou na quinta-feira, estas propostas de lei caducavam automaticamente e não poderia concluir-se o processo legislativo.

Três dias depois de terem sido agendadas, as iniciativas foram retiradas e substituídas por projectos de lei do PS. Deste modo, os socialistas não correm o risco de verem cair as propostas de lei, já que os partidos podem continuar a legislar até a Assembleia da República ser dissolvida, o que só deverá acontecer no dia 15 de Janeiro de 2024 para que as eleições legislativas se realizem a 10 de Março.

Segundo a súmula da conferência de líderes de dia 14, disponível no site da Assembleia da República, a ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, indicou as três propostas de lei como agendamentos “urgentes” e o vice-presidente da bancada do PS, Pedro Delgado Alves, perguntou se era possível fazer as três fases do processo legislativo – generalidade, especialidade e votação final global na quinta-feira.

O Presidente da Assembleia da República, Santos Silva, questionou sobre se as propostas de lei em causa poderiam ser retiradas pelo Governo e os respectivos textos assumidos como projectos de lei pelo PS, o que foi admitido por Pedro Delgado Alves. De qualquer forma, foram agendadas como propostas de lei e só foram retiradas três dias depois, tendo-se mantido assim até ontem na agenda parlamentar disponível no site da Assembleia da República.

O primeiro-ministro pediu a demissão no dia 7 de Novembro, na sequência da Operação Influencer, mas o Presidente da República decidiu que só formalizaria a demissão do Governo após a aprovação da proposta de OE.