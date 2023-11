Alianças, negas e “pedinchices” à direita

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, defendeu uma coligação pré-eleitoral com o PSD, mas sublinhou que o seu partido não tem medo de ir a votos sozinho. Está em formação uma grande coligação de centro-direita? E a Iniciativa Liberal perde por ficar de fora?

