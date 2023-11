Lisboa oferece estacionamento e transporte gratuitos até ao centro no Natal

Serviço funcionará de quinta-feira a domingo, entre as 15h e as 21h, entre 30 de Novembro e 23 de Dezembro. Terá paragens no Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade e Rossio.

Os parques de estacionamento da EMEL na Ameixoeira e no Campo Grande, em Lisboa, e o transporte a partir dele para o centro da cidade serão gratuitos durante esta quadra natalícia. A Câmara Municipal de Lisboa (CML) anunciou, esta terça-feira, a criação de um serviço de mobilidade especial para todos os queiram desfrutar da animação da quadra e fazer compras no comércio da tradicional no coração da capital. Em vigor de 30 de Novembro a 23 de Dezembro, a iniciativa “Estacione e Festeje o Natal” oferece, além do estacionamento, transporte num autocarro, com paragens no Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade e Rossio.

Resultante de uma parceria entre a autarquia e as empresas municipais EMEL e Carris, o serviço de “shuttle” estará disponível de quinta-feira a domingo, entre as 15h e as 21h, com intervalos de partidas de 30 minutos em dias úteis e de 20 minutos aos fins de semana e feriados. As partidas para o centro da cidade acontecem a partir dos parques de estacionamento da EMEL existentes na Ameixoeira e no Campo Grande. Para usufruir deste serviço sem custos basta aceder ao parque de estacionamento onde estará um promotor que dará todo o apoio necessário.