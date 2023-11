Avaliação bancária das casas cai cinco euros em Outubro

O valor mediano de avaliação bancária na habitação desceu cinco euros em Outubro, face a Setembro, para 1536 euros por metro quadrado, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira.

“O Centro apresentou o aumento mais expressivo face ao mês anterior (0,7%) e a Região Autónoma da Madeira a maior descida (-2,3%)”, refere o INE.

Em termos homólogos, o valor mediano da avaliação subiu 8,2% (7,8% em Setembro).

O número de avaliações realizadas no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação rondou as 26,9 mil, “o que representa uma subida de 7,8% face ao período anterior e um aumento de 4,9% em termos homólogos”.

Foram avaliados 17.428 apartamentos e 9436 moradias.

Relativamente aos apartamentos, o valor mediano foi 1701 euros/m2, um aumento de 7,6% relativamente a Outubro de 2022.

Os valores mais elevados registaram-se no Algarve (2106 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (2025 euros/m2). Em sentido oposto, o Alentejo registou o valor mais baixo (1155 euros/m2).

O crescimento homólogo mais expressivo verificou-se na Região Autónoma da Madeira (23,3%) e o menor, nos Açores (5,3%).

As tipologias T2 e T3 representaram 79,1% das avaliações de apartamentos realizadas em Outubro, registando-se uma subida de cinco euros no valor da avaliação de T2 (1725 euros/m2) e uma descida de sete euros (1518 euros/m2) no caso dos T3.

“Os valores mais elevados foram observados no Algarve (2106 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (2025 euros/m2), tendo o Alentejo registado o valor mais baixo (1 155 euros/m2)”, detalha o INE.

Quanto às moradias, o valor mediano da avaliação bancária subiu 5,1% face a Setembro, para 1200 euros/m2. Algarve (2130 euros/m2) e Área Metropolitana de Lisboa (2083 euros/m2) registaram igualmente os valores mais altos. Em sentido oposto, o Centro e o Alentejo tiveram as avaliações mais baixas, de 985 euros/m2 e 1019 euros/m2, respectivamente.

A avaliação das moradias T2, T3 e T4 representou 89,2% do total de pedidos de avaliação de moradias em Outubro. “O valor mediano das moradias T2 subiu 9 euros, para 1150 euros/m2, tendo as tipologias T3 subido 12, euros para 1177 euros/m2, e as T4 descido 18 euros, para 1278 euros/m2”.