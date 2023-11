J Balvin actua no Passeio Marítimo de Algés a 1 de Junho de 2024

O cantor colombiano, popular embaixador do reggaeton, regressa a Portugal depois de ter passado pela mais recente edição do festival gaiense Marés Vivas, no Verão deste ano.

O regresso a Portugal de J Balvin, um dos nomes mais populares do reggaeton, já tem data marcada. O cantor colombiano actua no Passeio Marítimo de Algés a 1 de Junho de 2024, no âmbito da digressão internacional Que Bueno Volver a Verte (“Como é Bom Ver-te Novamente”, numa tradução livre).

A venda dos bilhetes arranca às 10h desta sexta-feira, 1 de Dezembro. Os ingressos estarão disponíveis nos locais habituais, bem como no site da Everything is New, promotora do espectáculo. Custarão entre 60 e 90 euros.

José Álvaro Osorio Balvín, cantor, compositor e produtor de 38 anos, tem no seu repertório cinco álbuns de estúdio, dos quais o mais recente é Jose, editado em Setembro de 2021. É um dos artistas mais bem-sucedidos da música popular actual, com cerca de 50 milhões de ouvintes mensais na plataforma de streaming Spotify.

A digressão Que Bueno Volver a Verte vai levá-lo a 20 cidades europeias. Citado num comunicado de imprensa da Everything is New, J Balvin promete “um espectáculo completamente novo, com novas músicas”. “Latino Gang, mal posso esperar para vos ver! Divertimo-nos tanto juntos que temos de o fazer novamente”, acrescentou o colombiano, dirigindo-se aos seus fãs.