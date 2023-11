Alunos do ensino profissional também vão ter passes gratuitos sub-23

Os deputados aprovaram esta segunda-feira uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado do PAN que alarga a gratuitidade do passe sub-23 aos jovens entre 18 e 23 anos de idade matriculados em cursos do ensino profissional.

A proposta foi aprovada com os votos contra da IL, a abstenção do PSD e votos a favor dos restantes partidos, nas votações na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

Para o PAN, a gratuitidade do passe sub-23 nos termos propostos pelo Governo "revela-se insuficiente, já que se aplicará apenas aos jovens estudantes do ensino superior e politécnico, deixando de fora os jovens trabalhadores com idade até aos 23 anos e os jovens que frequentam cursos profissionais que não conduzam à obtenção de licenciatura".

"Durante o ano de 2024, no âmbito da gratuitidade do "Passe sub23@superior.tp" o Governo, em articulação com as autoridades de transportes de cada área metropolitana e comunidade intermunicipal, tendo em vista a criação de incentivos à utilização de transportes público pelos jovens, adopta as diligências e alterações legislativas necessárias a assegurar a inclusão no âmbito de tal gratuitidade de todos os utentes com idade compreendida entre os 18 e os 23 anos, inclusive, aqueles que estejam matriculados em curso de formação profissional, e não apenas os que conduzam à obtenção de licenciatura", prevê a proposta do PAN.