Isabel Capeloa Gil passa a integrar o conselho de administração da Gulbenkian

A reitora da Universidade Católica Isabel Capeloa Gil será a nova administradora da Fundação Calouste Gulbenkian, onde assumirá funções de carácter não-executivo a partir de 14 de Dezembro, anunciou a instituição esta segunda-feira. A recomposição do conselho de administração presidido por António Feijó passa também pela atribuição de competências executivas a Cristina Casalinho, a 1 de Fevereiro do próximo ano. A economista e ex-presidente da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública já era administradora não-executiva da fundação desde 2022.

Em comunicado, a Fundação Calouste Gulbenkian adianta ainda que a sueca Marika Hedin desempenhará o cargo de senior advisor, juntando-se a Emílio Rui Vilar nessas funções.

Isabel Capeloa Gil é reitora da Universidade Católica Portuguesa e Presidente da Federação Internacional das Universidades Católicas. Professora Catedrática de Estudos Alemães e de Cultura na Faculdade de Ciências Humanas da mesma universidade, é membro do conselho consultivo do grupo financeiro Edmond de Rothschild, sediado na Suíça, e membro do conselho de administração da Câmara de Comércio Americana em Portugal (AmCham). Integra, desde 2017, o European Council on Foreign Relations e é consultora do Dicastério para a Educação e Cultura da Santa Sé desde 2022.

De nacionalidade sueca, Marika Hedin é presidente do Riksbankens Jubileumsfond, uma fundação tutelada pelo Banco da Suécia e que se dedica à promoção da investigação nas áreas das ciências sociais e das humanidades. Doutorada em História pela Universidade de Estocolmo e com um mestrado em História Americana pela Universidade de Notre Dame, integrou a direcção de vários museus e é actualmente membro do conselho de administração da Philea, organização representativa das instituições filantrópicas europeias.

Com estas nomeações, fica completa a composição do conselho de administração: Martin Essayan, Guilherme d'Oliveira Martins, António Cruz Serra e Cristina Casalinho são os administradores executivos, Graça Andresen Guimarães, Pedro Norton, Jorge Vasconcelos e Isabel Capeloa Gil os não-executivos.

António Feijó chegou à Gulbenkian em 2018 como administrador não-executivo e no ano passado sucedeu a Isabel Mota na presidência da fundação. No seu discurso de tomada de posse, exprimiu a vontade de tornar mais paritário e mais diverso o órgão a que preside, mas admitiu que o processo poderia revelar-se mais "lento" do que o desejável. Um ano e meio depois, há três mulheres num universo de nove administradores.