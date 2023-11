A América de Spike Lee, em Brooklyn

Spike Lee: Creative Sources é uma instalação imersiva sobre o mundo do realizador americano. Revela as pessoas e as ideias que inspiraram e inspiram as suas narrativas, celebra o artista em vida.

Falar em Spike Lee sem falar de Brooklyn é altamente improvável. Por isso, quando a equipa do Brooklyn Museum, que já queria trabalhar com o cineasta, o ouviu dizer, em pleno Museum of the Academy, que teria material suficiente na sua colecção pessoal para encher o espaço do museu no bairro que o viu crescer, avançou com a proposta para receber o seu legado. Começou um diálogo em que o projecto se definiu pelo que a própria colecção tinha para oferecer.