Catalunha dá descontos de até 20 euros para jovens usarem em espectáculos

O governo da Catalunha está a oferecer descontos entre os cinco e os 20 euros em bilhetes para concertos, espectáculos de circo, peças de teatro e espectáculos de dança. O projecto Cultura Jove, lançado nesta sexta-feira, 24 de Novembro, foi alargado para disponibilizar a oferta a cidadãos entre os 18 e os 30 anos. Há cerca de 1,1 milhões de pessoas elegíveis.

Este é um programa para a promoção da cultura lançado pela Secretaria da Cultura da Generalitat, no âmbito de uma "aliança formada por teatros e salas de concerto da Catalunha", com o apoio do Departamento de Cultura. Cada pessoa pode comprar um único bilhete por cada evento (ou de mais um acompanhamento, desde que o segundo titular também esteja inscrito no projecto), sem limite no número de espectáculos a que assiste.

Este projecto de promoção da cultura já existia na Catalunha, mas a nova modalidade que permite aos inscritos acederem aos descontos é novidade. De acordo com o site do programa, as inscrições ainda não estão disponíveis: "Estamos a trabalhar num novo formato de plataforma com melhorias, como a expansão dos nossos preços especiais para jovens de 18 a 30 anos. Não podemos atender a quaisquer solicitações de inscrições ou ingressos neste momento."

Natàlia Garriga, ministra da Cultura da Generalitat, confirmou que vai investir 700 mil euros numa fase inicial da expansão do projecto. "O nosso objectivo é atingir 2% do orçamento da cultura. Todos os anos temos mais recursos e não será por falta deles que esta rubrica não poderá ser alargada se os jovens o exigirem", assegurou.