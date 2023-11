Prisão preventiva para suspeito de esfaquear bebé de sete meses em Mirandela

O suspeito de esfaquear um bebé de sete meses na madrugada desta sexta-feira em Mirandela, no distrito de Bragança, ficou em prisão preventiva, adiantou à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

O bebé foi esfaqueado de madrugada, alegadamente pelo padrasto. Em declarações à Lusa, o comandante dos bombeiros de Mirandela, Luís Soares, tinha adiantado que a corporação foi chamada cerca das 00h00 para uma situação de agressão em Vila Nova das Patas.

"À nossa chegada, encontrámos uma criança esfaqueada, inconsciente, com múltiplos traumas no tórax e abdómen", explicou Luís Soares, acrescentando que as agressões terão sido perpetuadas pelo padrasto do bebé, de 37 anos.

O bebé foi helitransportado para o hospital de São João e, de acordo com fonte deste centro hospitalar, estava estável ao final da manhã desta sexta-feira, apesar da "situação clínica crítica".

À Lusa, fonte da GNR tinha confirmado que a Guarda foi chamada a uma situação que poderá configurar uma tentativa de homicídio e confirmou que o suspeito foi detido. O caso foi entregue à Polícia Judiciária.

O comandante da corporação disse ainda que, no local, foi ainda socorrida a mãe do bebé, de 19 anos, que também foi esfaqueada. A jovem encontrava-se numa rua perto da casa e foi transportada para o hospital de Bragança, com ferimentos ligeiros, acrescentou.