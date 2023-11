Padrasto terá esfaqueado bebé de sete meses em Mirandela

Bombeiros de Mirandela encontraram a criança inconsciente e com vários traumas no tórax e abdómen provocados pelo esfaqueamento.

Um bebé de sete meses foi esfaqueado, nesta madrugada, alegadamente pelo padrasto, na localidade de Vila Nova das Patas, no concelho de Mirandela, confirmou ao PÚBLICO fonte oficial da GNR de Bragança e dos Bombeiros de Mirandela. A criança foi transportada, em estado muito grave, de helicóptero para o Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), onde chegou viva e estável. A mãe do bebé, que também sofreu ferimentos, está internada no Hospital de Bragança.

Segundo fonte dos bombeiros, perto da meia-noite, receberam o alerta da GNR e, uma vez no local, encontraram a criança inconsciente e com vários traumas no tórax e abdómen provocados pelo esfaqueamento.

O alegado agressor é um homem de 37 anos de idade, que foi detido e que também terá atingido com várias facadas a companheira de 19 anos de idade e a mãe do indivíduo. A mãe do bebé, uma mulher de 19 anos, encontrava-se numa rua perto da casa quando os bombeiros prestaram o primeiro auxílio.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

A GNR de Mirandela recebeu uma chamada de vizinhos, alertando para uma discussão entre um casal, na qual estaria eventualmente em perigo uma criança, e de seguida foram chamados os bombeiros da cidade.