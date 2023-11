O facto de o juiz de instrução da processo conhecido como Operação Influencer não ter determinado a prisão preventiva para nenhum dos arguidos do caso faz com que este inquérito esteja a correr sem o estatuto de urgente. Tal significa que se for necessário recorrer ao Tribunal Central de Instrução Criminal durante as férias judiciais – as do Natal vão decorrer entre 22 de Dezembro e 3 de Janeiro – o processo corre o risco de ficar parado.

