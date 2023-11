Figuras da extrema-direita europeia vieram a Portugal apoiar o Chega e fazer campanha anti-UE

"Seja paciente, chegará" o tempo. Foi em tom de brincadeira que Marine Le Pen respondeu esta sexta-feira na Assembleia da República a uma jornalista que a questionou sobre a dificuldade dos partidos de extrema-direita em chegarem ao poder ou, mesmo quando ganham eleições, conseguirem governar. Mas alavancados pelas recentes vitórias de Javier Milei na Argentina e de Geert Wilders nos Países Baixos, foi precisamente a ideia de que "chegou o tempo" dos partidos nacionalistas que as principais figuras da extrema-direita francesa e alemã procuraram passar, junto ao líder do Chega, numa conferência de imprensa. Com promessas de unidade, os partidos europeus de extrema-direita vieram a Lisboa fazer campanha às eleições para o Parlamento Europeu com críticas à União Europeia e apoiar o partido de André Ventura para os próximos actos eleitorais.

