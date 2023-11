Igreja Católica espanhola vai indemnizar vítimas de abusos sexuais

Igreja Católica espanhola compromete-se a indemnizar as vítimas de abuso sexual. Montante deverá ser pago pelo agressor ou pelas instituições. Plano de compensação foi aprovado por unanimidade.

A Igreja Católica espanhola vai indemnizar as vítimas de abuso sexual, mesmo nos casos em que o agressor já tenha falecido ou haja prescrição civil. A medida foi anunciada esta sexta-feira por Francisco García Magán, porta-voz da Conferência Episcopal Espanhola. O plano de compensação integral foi aprovado por unanimidade pelos bispos espanhóis e consiste num reposicionamento do próprio bispo auxiliar de Toledo. Até agora, a Igreja tinha recusado o compensar de vítimas cujo agressor tenha falecido, um dos cenários mais frequentes.

De acordo García Magán, citado pelo jornal El País, o trabalho basear-se-á em três linhas fundamentais: “atenção às vítimas, prevenção e reparação integral em todas as perspectivas — psicológica, social, espiritual e também económica.”

Quanto ao montante, ainda por definir, este deverá ser pago pelos autores do crime ou, em caso de falecimento, pelas instituições envolvidas. García Magán sublinha que “terá de ser examinado caso a caso, e se essa conclusão moral for alcançada, então haverá essa reparação moral”.

A Igreja Católica espanhola está numa posição difícil desde o revelar de uma série de abusos generalizados pelos media em 2021, o que aconteceu também nos Estados Unidos, Irlanda, França e Portugal.

De acordo com o relatório do Provedor de Direitos Humanos de Espanha, 0,6% dos oito mil entrevistados disseram ter sido abusados (a percentagem sobe para 1,1% se considerados abusos por pessoas ligadas à instituição, como professores de escolas católicas). O anúncio da Igreja surge após críticas de não cooperação ou procura de “minimização do fenómeno”.