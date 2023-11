O que esperar deste cessar-fogo “de gatilho na mão” em Gaza?

Neste P24, conversamos com José Pedro Teixeira Fernandes, Investigador do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI).

Esta semana, Israel e Hamas chegaram a um acordo para um cessar-fogo de quatro dias na Faixa de Gaza. A trégua tinha sido anunciada para quinta-feira, mas acabou por ser adiada para a manhã desta sexta-feira.

O que podemos esperar desta tão aguardada pausa no conflito, em que os intervenientes mantêm o "dedo no gatilho"? E qual a importância deste momento no puzzle da guerra no Médio Oriente?

