Partidos de extrema-direita europeus em Lisboa para reunião promovida pelo ID

Vários dirigentes de partidos de extrema-direita europeus vão estar em Lisboa entre esta quinta e sexta-feira para participar num encontro da família política europeia Identidade e Democracia (ID), entre os quais a francesa Marine Le Pen.

Segundo informação divulgada pelo partido Chega, está marcado para esta quinta-feira um jantar com o presidente do partido, André Ventura, o dirigente da União Nacional e deputado da Assembleia Nacional Francesa Thibaut François e os eurodeputados Susanna Ceccardi (eleita pelo partido italiano Liga) e Maximilian Krah (Alternativa para a Alemanha).

A reunião pública decorrerá na sexta-feira, no Convento do Beato, em Lisboa, estando previstas as presenças e intervenções de Marine Le Pen, do eurodeputado belga Gerolf Annemans, eleito pelo partido flamengo de extrema-direita Vlaams Belang, de Martin Helme, líder do partido de direita nacionalista da Estónia EKRE, do checo Tomio Okamura, do Liberdade e Democracia Directa, de Tino Chrupalla, do Alternativa para a Alemanha, e ainda do eurodeputado austríaco Harald Vilimsky.

Pelo Chega, estarão presentes o presidente do partido, André Ventura, e a deputada Rita Matias.

De acordo com uma publicação do ID na rede social X (antigo Twitter), esta reunião que decorre na sexta-feira em Lisboa terá como tema "Em direcção a uma Europa de Cooperação".

Antes, na sexta-feira de manhã, o líder do Chega vai ter um encontro com a líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, estando prevista uma conferência de imprensa conjunta na Assembleia da República.

Em declarações aos jornalistas na quarta-feira, André Ventura indicou que essa conferência de imprensa vai versar sobre "múltiplas matérias mas, sobretudo, sobre matérias europeias".