Filhos de Bernard Arnault mostram quem manda na LVMH

Todos os filhos do multimilionário francês, cinco no total, ocupam cargos de direcção em marcas importantes do conglomerado.

À medida que sobem na hierarquia do império do luxo, os cinco filhos do presidente e director-executivo da LVMH, Bernard Arnault, de 74 anos, estão cada vez mais na ribalta. Todos eles, cinco no total — dois do primeiro casamento com Anne Dewavrin, e três do casamento com Hélène Mercier —, ocupam cargos de direcção em marcas importantes do conglomerado que junta dezenas de marcas de luxo.

Apesar de Antoine, o segundo filho, mas o primeiro varão, ser o mais conhecido, os outros estão a dar mais nas vistas à medida que sobem na hierarquia da LVMH, incluindo a sua irmã mais velha, Delphine, que se tornou CEO da segunda maior marca de moda, a Dior. Contudo, a sucessão ainda não está para breve, já que o pai tenciona permanecer à frente dos destinos do conglomerado até aos 80 anos.

Foto Bernard Arnault e a mulher Hélène Mercier, ao centro. Do lado esquerdo os filhos Alexandre, Frédéric e Jean, e do lado direito Delphine e Antoine DR

Quem são os filhos de Bernard Arnault?

Foto Delphine Arnault é a filha mais velha e a aparente sucessora do pai DR

Delphine Arnault

A única filha e a mais velha de Bernard Arnault tem 48 anos e, em Fevereiro, tornou-se presidente e directora-geral da Christian Dior Couture. Anteriormente, desde 2013, foi vice-presidente executiva da Louis Vuitton, responsável pelo produto. Foi também directora-geral adjunta da Christian Dior Couture e é membro do conselho de administração da LVMH e do comité executivo do grupo. Delphine licenciou-se na escola de gestão francesa EDHEC e na London School of Economics, começou a sua carreira profissional como consultora na McKinsey. É casada com o multimilionário Xavier Niel, ligado à indústria das telecomunicações, co-proprietário do jornal Le Monde, do qual tem dois filhos.

Foto Antoine Arnault é membro do conselho de administração da LVMH desde 2006 DR

Antoine Arnault

O primeiro filho varão do multimilionário tem 46 anos e é director de comunicação, imagem e ambiente da LVMH, bem como presidente e director-executivo da Christian Dior SE, a holding da LVMH. Desde 2012 que é director-executivo da marca de calçado e roupa masculina de luxo Berluti e continuará a ser presidente da marca quando deixar o actual cargo, já no próximo mês de Janeiro. É, desde 2013, presidente da Loro Piana, especialista em caxemira italiana. Anteriormente, foi director de comunicação da Louis Vuitton, é membro do conselho de administração da LVMH. É o responsável pela negociação de um acordo de alto nível para a empresa patrocinar os Jogos Olímpicos de Paris do próximo Verão — a Berluti vai desenhar os uniformes da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos para as equipas francesas, elevando assim o perfil da marca conhecida pelos seus sapatos de couro polido e fatos à medida. Antoine tem dois filhos e é licenciado pela escola de gestão francesa INSEAD e pela escola de gestão canadiana HEC Montreal.

Foto Alexandre Arnault é o filho do meio do multimilionário francês DR

Alexandre Arnault

Com 31 anos, Alexandre é vice-presidente executivo, responsável pelo produto e pela comunicação da Tiffany. Anteriormente, foi director-executivo do fabricante de malas Rimowa, cargo que ocupou durante quatro anos, desde 2016. Alexandre tem um mestrado pela instituição francesa École Polytechnique. Ao contrário dos irmãos mais velhos que tiveram de trabalhar vários anos no conglomerado até atingirem cargos de topo, Alexandre conseguiu-o aos 24 anos. É o primeiro filho do segundo casamento do pai, com a pianista Hélène Mercier. Além do francês e do inglês, é fluente em alemão e deu nas vistas no último mês de Maio, quando celebrou o seu aniversário, em Nova Iorque, e se fez rodear por inúmeras celebridades.

Foto Frédéric Arnault é o segundo filho do segundo casamento de Bernard Arnault com a pianista Hélène Mercier DR

Frédéric Arnault

O quarto filho de Bernard Arnault, e segundo do segundo casamento, tem 29 anos foi director-geral da marca relojoeira Tag Heuer e tornou-se seu CEO em 2020. Anteriormente, foi responsável de estratégia e director digital da marca de relógios, onde entrou em 2017. “Desde sua chegada à LVMH, Frédéric deu nova vida à Divisão de Relojoaria, fortalecendo as bases de cada uma das marcas e explorando novos e promissores caminhos. Estou convencido de que será capaz de continuar esse trabalho, contribuindo com todo o seu talento e determinação", disse, na altura da nomeação, o pai. “A nomeação de Frédéric confirma o bom trabalho realizado por ele na Tag Heuer, onde conseguiu combinar inovação, legado e savoir-faire dentro desta marca histórica”, acrescentou no mesmo comunicado. Frédéric é licenciado pela École Polytechnique.

Foto Jean Arnault frequentou o MIT e o Imperial College de Londres DR

Jean Arnault

Tem 25 anos e, desde Agosto de 2021 que é o director de marketing e desenvolvimento da divisão de relógios da Louis Vuitton, altura em que ingressou na empresa. Jean tem um mestrado em matemática financeira pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) e em engenharia mecânica pelo Imperial College de Londres. “Sou extremamente afortunado por estar nesta posição com a minha idade. Ninguém da minha idade estaria nesta posição”, reconhece o mais novo dos cinco filhos de Bernard Arnault, numa recente visita a Singapura.