Israel mostra novas imagens dos túneis que o Hamas desenhou em Gaza

São autênticas galerias que o Hamas terá escavado sob infra-estruturas críticas como edifícios hospitalares e prédios residenciais, como tem sugerido o Exército de Israel. Têm corredores de cimento, salas com azulejos nas paredes, fios eléctricos que garantem energia no interior — e tudo o que é necessário para que os membros do movimento islamista possam sobreviver no subsolo durante meses.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) têm divulgado novas imagens e gravações captadas na teia de areia que cobre grande parte do território naquela região. De acordo com os responsáveis das IDF, parte deste complexo de túneis tem passagem pelo Hospital Al-Shifa, um dos principais alvos dos bombardeamentos de Israel nas últimas semanas.

Os túneis do Hamas em Gaza servirão de armazém para armamento, de refúgio para os militantes do grupo e de esconderijo para os reféns. As imagens mais recentes mostram como os soldados israelitas escavaram alguns espaços nas imediações do Al-Shifa para encontrar passagens para o interior dos túneis.

Nem sempre estas estruturas subterrâneas foram tão complexas como as passagens que Israel está a descobrir na Faixa de Gaza. As primeiras escavações remontam aos anos 60 e foram evoluindo a partir daí, mas só em 2012 é que ganharam esta dimensão, quando o Hamas terá decidido compensar as fragilidades na defesa aérea.

Segundo as descrições que chegam agora das forças israelitas, as imagens mais recentes mostram não só as estruturas dos túneis em profundidade, como também os caminhos que levam a essas galerias por baixo de uma casa perto do Al-Shifa ou mesmo junto ao hospital.