Com queixas de “nepotismo”, 25 membros da IL desfiliam-se do partido

A desvinculação da Iniciativa Liberal vai acontecer no dia 25 de Novembro. Críticos acusam a comissão executiva do partido de “caciquismo agressivo e de perseguição e ofensas”.

De uma assentada, a Iniciativa Liberal vai perder no dia 25 de Novembro 25 dos seus membros. A coincidência do número de saídas com a data escolhida não é mera coincidência: a debandada seria bem maior se a convenção estatutária da IL, inicialmente marcada para os dias 1, 2 e 3 de Dezembro, não tivesse sido adiada sem data futura. Nessa convenção, seria feita uma revisão estatutária e os críticos da actual direcção queriam aproveitar esse fórum para defender um conjunto de regras estatutárias que consideram cruciais num partido liberal e que não constavam da proposta da comissão executiva do partido.