Lapse, a rede social onde os seguidores são amigos e os likes reacções

É uma rede social que tenta imitar o processo da fotografia analógica – as fotos levam o seu tempo a revelar. A Lapse está disponível apenas na App Store.

Imagina uma rede social que apenas permite fotografias analógicas — ou pelo menos fotografias com aspecto analógico. É assim no Lapse. E não é só isso: não há filtros, deixas de ter seguidores (são apenas os teus amigos) e os likes dão lugar a reacções.

A app, que ainda não está disponível em Portugal, inspira-se em elementos do Instagram (pela partilha de fotos) e do BeReal (que também proíbe os filtros). Aqui só podes tirar as fotografias a partir da app e tens de esperar que sejam reveladas. Demora entre uma a três horas até teres o resultado final. Assim que a fotografia está pronta, recebes uma notificação. Através de movimentos para a direita ou para a esquerda, é possível escolher o destino da fotografia: a partilha ou o arquivo.

No caso do Lapse, o perfil, ou “diário”, é organizado por meses e, para além das fotos, pode incluir músicas, embora não seja possível escolher um trecho específico. A comunicação com os amigos é feita através de emojis e comentários.

Para já, só é possível usar o Lapse por convite, mas os criadores estão a reavaliar esta obrigatoriedade, que está a gerar algumas críticas. Após o registo de uma nova conta, o novo utilizador é obrigado a enviar outros cinco convites, que seguem com uma mensagem automática da empresa. O acesso obrigatório aos contactos telefónicos também tem sido uma crítica frequente, devido às preocupações com a privacidade.

A app foi criada em 2021 por Ben e Dan Silvertown e foi relançada em Junho deste ano. Neste momento, é das aplicações gratuitas mais descarregadas da App Store. Neste momento, ainda só está disponível para modelos iOS nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. E, ao não incluir publicidade, os irmãos Silvertown admitem a possibilidade de criar, no futuro, algumas funcionalidades pagas.​

Texto editado por Inês Chaíça