Mega-operação policial detém 28 suspeitos por tráfico de seres humanos no Alentejo

Mega-operação envolveu 480 operacionais no terreno. Rede angariava imigrantes prometendo trabalho mas à chegada daria péssimas condições e maus tratos

Cerca de três dezenas de pessoas foram detidas esta terça-feira de manhã numa operação de combate ao tráfico de seres humanos no Alentejo, informou a Polícia Judiciária em comunicado. Desencadeada em sequência de dois inquéritos do Departamento de Investigação e Acção Penal de Évora, a operação envolveu 480 operacionais. Houve 78 mandados de busca domiciliária e não domiciliária em várias cidades alentejanas.

Foi descoberta uma rede de tráfico que angariava imigrantes na Índia e no Paquistão mas também no Senegal, Ucrânia, Roménia e Moldova, segundo fonte da Polícia Judiciária, que lidera a investigação. A GNR também está envolvida nesta operação.

Às vítimas eram prometidos bons salários e quando chegavam a Portugal a realidade era outra: péssimas condições de trabalho e de alojamento, maus tratos e agressões, diz a mesma fonte.

Os 28 homens e mulheres detidos até agora, portugueses e estrangeiros, estão “fortemente indiciados” pela prática de crimes de associação criminosa, de tráfico de pessoas, de auxílio à imigração ilegal, de angariação de mão-de-obra ilegal, de extorsão, de branqueamento de capitais, fraude fiscal, ofensas à integridade física, posse de arma de fogo e falsificação de documentos, refere aquela polícia. Da acção policial resultou a identificação de dezenas de vítimas.

Shamir Abdul, um trabalhador marroquino ouvido pela CNN Portugal em Ferreira do Alentejo, Cuba, diz que nos dois anos que passou até aqui em Portugal viveu "como escravo", sem pagamento nem comida. Diz que os traficantes lhe ficaram com a documentação e com o salário, que alegam servir para pagar transportes e alojamento.

No terreno a PJ teve a colaboração da Segurança Social para encaminhar as vítimas para apoio social imediato e apoio logístico da Força Aérea Portuguesa.

Os detidos vão ser presentes amanhã a interrogatório judicial, disse a PJ sem especificar em que tribunal. O serviço de imprensa remeteu informações para mais tarde.

Há um ano, também no Alentejo, foram detidas 35 pessoas suspeitas de pertencerem a uma rede criminosa que igualmente contratava cidadãos da Roménia, Moldova, Índia, Senegal, Paquistão, Marrocos, Argélia, entre outros, para virem trabalhar em explorações agrícolas nos mesmos locais (Cuba, Ferreira do Alentejo, Beja).

O PÚBLICO ainda não conseguiu confirmar se os processos estão interligados, mas a investigação de 2022 foi do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa e a deste ano foi de Évora.