Os resultados dos tratamentos com cetamina de doentes com depressão resistente no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa permitem concluir que os sintomas se reduziram em 70% dos casos. Numa proporção ligeiramente inferior, de 60% da amostra, os sintomas que persistiam deixaram de ser suficientes para um diagnóstico de depressão. Mais: três meses depois da conclusão do tratamento, metade das pessoas continuava sem sinais de depressão.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt