Nuno Santos diz que a concorrência clonou o modelo da CNN

A CNN Portugal celebra dois anos de vida. E tem razões para festejar. É desde o primeiro dia o canal mais visto no cabo no seu segmento. O director não poupa algumas farpas à concorrência.

A CNN Portugal entra nesta quarta-feira no terceiro ano de vida já com um lugar de destaque no panorama televisivo dos canais no cabo exclusivamente de notícias. A matriz da “casa-mãe” norte-americana vingou em Portugal e a estação portuguesa desalojou a SIC Notícias da liderança do sector.