Banksy revelou o seu primeiro nome numa entrevista em 2003: Robbie

Foi numa conversa com Nigel Wrench, jornalista da BBC, que o artista britânico, então em início de carreira, partilhou uma informação hoje valiosa.

Terá a identidade de Banksy sido finalmente revelada? Numa entrevista que ficou esquecida no minidisc de um ex-jornalista britânico, e que esta terça-feira foi tornada pública num episódio extra do podcast The Banksy​ Story, da BBC 4, o artista famoso pelos seus trabalhos de street art revelava o seu primeiro nome: Robbie.

Em 2003, o então repórter da BBC Nigel Wrench entrevistou Banksy, que na altura tinha cerca de 20 anos, por ocasião da abertura da exposição Turf War em Londres, no Reino Unido. Uma versão editada dessa entrevista foi transmitida na altura no programa PM da BBC.

Vinte anos depois, Nigel Wrench estava a ouvir os vários episódios do podcast The Banksy​ Story, que a BBC Radio 4 lançou em Julho, realizado por James Peak – “um super fã de Bansky”, como o descreve o site Sounds, da BBC, enfatizando que “não é um crítico de arte, nem sequer jornalista”. Ao confrontar-se com parte dessa entrevista, lembrou-se que tinha a gravação completa num minidisc em sua casa, tal como outras de outros artistas que achou importante guardar. Voltou a ouvi-la e descobriu muito material que não tinha incluído na peça editada na época.

Foi este acontecimento que levou a que esta terça-feira a BBC 4 tenha colocado online o episódio extra em que James Peak “segue o rasto de uma entrevista reveladora de Banksy, de 2003, quando o artista estava a começar a dar nas vistas”, como resume a BBC 4, e vai a casa de Nigel Wrench para ouvir a sua história.

“Concordas que eu use o teu nome? O The Independent já o fez", ouve-se Nigel Wrench perguntar a Banksy. O artista responde que "sim”. "É Robert Banks?", insiste o jornalista. "É Robbie”, responde Banksy. "Robbie. OK. Robbie", conclui Nigel Wrench.

A identidade daquele que é um dos mais famosos e irreverentes artistas britânicos tem sido um recorrente motivo de especulação. Em 2008, o jornal Daily Mail assegurava ter chegado à conclusão de que o seu verdadeiro nome é Robin Gunningham.