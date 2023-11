Portugal garante presença nos oitavos-de-final da Gold Cup SSL

Com uma parte final de regata perfeita, Portugal conseguiu nas Canarias, ao largo de Las Palmas, superar a segunda fase da Gold Cup SSL e garantir um lugar entre os 16 melhores selecções mundiais. Na competição de vela entre países, a equipa portuguesa, que tem como capitão João Rodrigues, garantiu com a vitória na quarta etapa dos 16 avos-de-final ultrapassar a África do Sul, Antígua e a Croácia e, desta forma, assegurar a presença na ronda seguinte, onde irá defrontar a França, a Suécia e a Eslovénia.

A primeira edição SSL Gold Cup onde todas as equipas têm ao seu dispor um veleiro SSL 47 fornecido pela organização, Portugal partiu para a derradeira regata dos 16 avos-de-final numa posição muito difícil.

No último lugar do grupo e a precisar de subir aos dois primeiros lugares para conseguir manter-se em prova, Portugal correu o risco de ficar de fora sem competir - a organização colocou a hipótese de cancelar as regatas do dia devido à falta de vento -, mas, depois de o vento, embora fraco, estabilizar do quadrante Leste, a equipa portuguesa teve a oportunidade de lutar pelo apuramento.

Porém, apesar de uma boa largada que permitiu à equipa nacional ganhar a dianteira, no final da primeira bóia Portugal estava no terceiro lugar, acabando por perder mais uma posição e cair para o último lugar.

Porém, na derradeira popa da prova, os velejadores portugueses arriscaram tudo, colocando-se sozinhos à esquerda do campo de regatas, conseguiu surpreender os três barcos adversários e cruzar a meta na primeira posição.

Com esta recuperação, Portugal terminou o grupo com 14 pontos, superando a África do Sul (13), Antígua (12) e Croácia (11) e, a partir de quarta-feira, disputará os oitavos-definal, integrado no Grupo 4, juntamente com a França, a Suécia e a Eslovénia.