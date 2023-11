Itália, República Checa e Eslovénia também garantem presença no Euro 2024

Já só faltam conhecer quatro das 24 selecções que em Junho do próximo ano vão estar na Alemanha a competir no Campeonato Europeu. Na noite desta terça-feira, Itália, República Checa e Eslovénia juntaram-se aos 17 países que já tinham assegurado a presença no Euro 2024 e, dos lugares que ainda estão por entregar, três apenas serão conhecidos em Março, quando se disputar um play-off entre 12 selecções com base nos desempenhos na Liga das Nações de 2022/23.

No encerramento dos Grupos C, E e H, o jogo que captava mais atenções disputou-se na BayArena, em Leverkusen, e em causa estava a possibilidade de a campeã defender o seu título dentro de sete meses. E, bem à moda italiana, bastou um empate a zero para a "squadra azzurra" manter-se de pé. Porém, mesmo precisando de apenas um empate, a Itália foi quase sempre superior à Ucrânia.

Com mais posse de bola (59%) e vantagem nos remates (17-8) e nos ataques (39-29), os transalpinos nunca procuraram defender a igualdade que lhes assegurava a qualificação, mas nunca conseguiram bater o benfiquista Anatoliy Trubin, que fez uma boa exibição na Alemanha.

Com o nulo em Leverkusen, Itália e Ucrânia terminam com os mesmos 14 pontos no Grupo C, mas os campeões europeus beneficiaram do triunfo em Milão por 2-1 para terem vantagem no confronto directo entre as duas selecções. Para os ucranianos, há ainda a esperança de conseguiram a presença no Europeu através do play-off.

No mesmo grupo, a Inglaterra viajou até à Macedónia do Norte com a qualificação já garantida e o cocktail de algumas poupanças de Gareth Southgate e algum relaxamento resultou no segundo empate dos britânicos no apuramento. O avançado do Trabzonspor Enis Bardhi colocou os macedónios a vencer perto do intervalo (41’), mas um golo na própria baliza do médio Jani Atanasov em cima da hora de jogo, fixou o resultado no empate (1-1).

Tal como no Ucrânia-Itália, no República Checa-Moldova quem vencesse assegurava o apuramento, mas o domínio checo foi claro. Em Olomouc, David Doudera colocou a selecção da casa a vencer logo aos 14 minutos e, após a expulsão do defesa moldovo Vladislav Baboglo, a equipa comandada por Jaroslav Silhavy marcou por mais duas vezes - Tomás Chory e Tomás Soucek – e garantiu a segunda posição no Grupo E, juntando-se na qualificação à Albânia, que cedeu em casa um surpreendente empate a zero com as Ilhas Faroé.

Finalmente, no Grupo H, a já apurada Dinamarca foi batida na Irlanda do Norte (2-0), enquanto a Eslovénia derrotou em Ljubljana o Cazaquistão, por 2-1, desfecho suficiente para a formação de Jan Oblak e Andraz Sporar carimbar o passaporte para a Alemanha.