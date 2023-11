Clarão de luz misterioso visto em Portugal veio de teste com míssil em França

Imagens do clarão, visto de Portugal, França, Espanha e Itália, foram partilhadas nas redes sociais. O mistério foi resolvido com um comunicado do Ministério das Forças Armadas francês.

Ao final da tarde de sábado, imagens de um clarão de luz misterioso começaram a ser partilhadas nas redes sociais por utilizadores em Portugal, França, Espanha e Itália. Segundo os relatos, a luz terá durado cerca de cinco minutos antes de desaparecer por volta das 18h (hora de Lisboa). Cerca de duas horas mais tarde, o Ministério das Forças Armadas francês confirmava a realização de um teste balístico que envolveu UM míssil sem ogiva nuclear − as imagens a acompanhar o comunicado mostram que terá sido o responsável pelo clarão de luz visto em várias regiões da Europa.

"Esta noite, um tiro de teste de um míssil M51 sem carga nuclear foi realizado com sucesso no centro DGA [Direcção-Geral de Armamentos de França", lê-se numa breve nota que foi partilhada pelo Ministério das Forças Armadas de França no X (antigo Twitter). "O objectivo: proteger os interesses vitais da França em todas as circunstâncias."

O M51 é um míssil balístico intercontinental desenvolvido pela empresa ArianeGroup para a marinha francesa. Foi criado para ser lançado a partir de submarinos. Este fim-de-semana, as Forças Armadas de França testaram a terceira versão (M51.3) do míssil.

"Este desenvolvimento perpetua a credibilidade da nossa dissuasão nuclear", defendeu o ministro da Defesa francês Sébastien Lecornu, numa publicação do Twitter onde partilhou imagens do teste.

Segundo respostas a uma publicação da página de Facebook português Meteo Trás-os-Montes, o disparo foi visto em cidades portuguesas como Seia, Sarzedas, Miranda do Douro e Valpaços. Os relatos de Itália vinham principalmente das regiões de Piemonte, Lombardia e Lingúria. Na plataforma X também é possível encontrar testemunhos e imagens de algumas cidades em Espanha e França.

Por volta das 20h, hora de Portugal, a página Meteo Trás-os-Montes anunciava que se tratava de um teste do míssil M51.

A estratégia de dissuasão nuclear é uma política de defesa que se baseia na ameaça de uso de armas nucleares como meio de dissuadir um adversário de iniciar uma acção militar contra um país em questão. Trata-se de um dos pilares na estratégia de defesa francesa. Neste ano de 2023, o Reino Unido e a França são os únicos países do Ocidente, além dos EUA, com armamento nuclear próprio. Os EUA têm presentemente mais de 5500 armas nucleares. Apesar de não terem ogivas próprias, Alemanha, Bélgica, Itália, Países Baixos e Turquia têm acordos para armazenarem armamento nuclear dos EUA.